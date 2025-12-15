AKTUELNO

Domaći

Osnovana fondacija ŠABAN ŠAULIĆ koja će pomagati mladim talentima: Njegova porodica najavila i veliki humanitarni koncert, a evo ko će pevati na istom

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Panić ||

Danas je u Beogradu održana konferencija za medije na kojoj su govorili članovi porodice i prijatelji pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

Osnovana je fondacija “Šaban Šaulić” koja će pomaganti mladim talentima iz sveta muzike, a na konferenciji je bilo reči i o velikom humanitarnom koncertu “Verujem u ljubav” koji će se održati 17. februara. 2026. u Plavoj dvorani Sava centra.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Emotivnim rečima se medijima prva obratila supruga legendarnog pevača Gordana Šaulić koja je otkrila detalje budućeg delovanja fondacije.

-Ovo je jedan od najznačajnijih ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene. Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvano uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. Šaban je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim talentima, bodrio ih, komponovao pesme za njih, trudio se da svakome pomogne - rekla je Gordana Šaulić.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Gordana je zatim objasnila kako će izgledati prijave za buduće korisnike fondacije.

- Do 1. februara svi koji žele da budu korisnici fondacije “Šaban Šaulić” mogu poslati prijave na mejlove fondacijasaulic@gmail.com i fondacijasabansaulic@gmail.com. Važno je da budu mladi umetnici iz bilo koje grane muzike. Svako ko se prijavi treba da pošalje kratku biografiju, količinu novca koja je potrebna i za šta im taj novac potreban. Da li je to putovanje na neko takmičenje, kupovina instrumenta ili bilo šta drugo. Posebno sam emotivna i zbog predstojećeg koncerta koji će se 17. februara baš na dan kada je Šaban nastradao održati u Sava centru. Još jednom hvala svima koji ste danas ovde i koji se zajedno sa nama trudite da Šabanovo ime i njegova muzuka nikada ne budu zaboravljeni - dodala je Gordana.

Foto: Pink.rs/N. Panić

Među govornicima na konferenciji bili su i Šabanova ćerka Ilda Šaulić, pevačice Marija Šerifović i Aleksandra Prijović i mladi pevač Nermin Handžić.

Upravo će oni nastupiti i na koncertu koji će se održati 17. februara u Sava centru u čast pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

Autor: N.B.

#Fondacija

#Gordana Šaulić

#Ilda Šaulić

#Porodica

#pevač

#Šaban Šaulić

