Meša se ponos i tuga: Gordana i Ilda Šaulić progovorile o Šabanu Šauliću i svojim planovima: Trudimo se da sačuvamo uspomenu na njega

Udovica Šabana Šaulića, Gordana Šaulić, sa dubokom emocijom se prisetila kralja narodne muzike, te se dotakla i najemotivnijeg dana u njihovoj porodici.

Gordana i Ilda Šaulić su progovorile i o planovima kako će se i na koji način truditi da sačuvaju uspomenu na legendarnog pevača.

- Ovo je jedan od najznačajnijih ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene. Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvano uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. Šaban je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim talentima, bodrio ih, komponovao pesme za njih, trudio se da svakome pomogne - rekla je Gordana Šaulić.

- Posebno sam emotivna i zbog predstojećeg koncerta koji će se 17. februara baš na dan kada je Šaban nastradao održati u Sava centru. Još jednom hvala svima koji ste danas ovde i koji se zajedno sa nama trudite da Šabanovo ime i njegova muzika nikada ne budu zaboravljeni - dodala je Gordana, a onda je i Ilda Šaulić progovorila o ocu.

- Za mene je uvek emotivno sve što je vezano za mog oca. Negde se uvek tu meša i ponos i tuga. Za mene je uvek čast, ponos i zadovoljstvo bilo što sam ćerka Šabana Šaulića, danas možda još više kada ga nema. To će biti jedno prelepo veče sa divnim ljudima, vrhunskim pevačima koji će pevati njegove pesme, svako naravno na svoj način. Ja želim da ljudi dođu u velikom broju jer je to privilegija i za uho i celokupnu atmosferu. Generalno se radujem svemu vezano za fondaciju, i kada ga nema pomagaće nekim mladim ljudima koju u muzičkom svetu tek treba da se pokažu i postanu kao ovi ljudi koji sede ovde. To je divna stvar za nas, taj 17. je datum koji je za nas izuzetno težak, ali s druge strane kada se dešava nešto tako veliko i lepo, onda će srce biti veliko kao i ovaj Sava Centar, rekla je Ilda Šaulić.

- Šaban živ kroz svoje pesme, mi smo želeli da na pravi način doprinesemo tome da i drugi ljudi imaju benefite od toga, da se cela ta priča na pravi način prezentuje. Njegova muzička zaostavština i dalje živi kroz sve ovo, kroz njegove projekte i pesme. Naravno da kao njegova porodica to doživljavamo emotivno, kao i svaku akciju koju preduzimamo, sve to izaziva i suze i ponos, ali on je to zaslužio. Pedeset godina njegove vrhunske karijere, najbolji vokal na Balkanu, ljudi koji ga i dan danas vole i poštuju, sve to oni zaslužuju kao nagradu za sve one godine što su ga pratili i što su bili uz njega, dodala je Gordana, a Ilda je otkrila kako je reagovala na ideju Marije Šerifović da se napravili koncert u Šabanovu čast.

- Marija i ja smo imali razgovore na tu temu, ona je došla na ideju, ja nisam bila u Srbiji. Ona mi je samo pustila poruku na koju sam ja momentalno odgovorila i rekla da se slažem i da verujem da će se svi ostali članovi porodice složiti sa tom idejom, dodala je Ilda.

Na koncertu pod nazivom "Verujem u ljubav" će između ostalog pevati Aleksandra Prijović i Marija Šerifović. Prija je privukla veliku pažnju izgledom na konferenciji.

Inače, humanitarni koncert "Verujem u ljubav" posvećen pokojnom kralju narodne muzike, Šabanu Šauliću će se održati 17. februara u Plavoj dvorani Sava centra.

Autor: N.B.