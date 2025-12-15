Marina Visković prvi put pokazala dečka milionera, a sada se opušta u luksuzu: U bikiniju ističe obline, sve joj savršeno stoji (VIDEO)

Marina Visković važi za jedno od naših najzgodnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni. Ona je prvi put pokazala lice dečka milionara, a sada je objavila snimak i pokazala kako se baškari.

Naime, Marina sve više vremena provodi u Dubaiju gde je i upoznala partnera, a sada se skinula u kupaći i pokazala zanosne obline.

Pevačica se snimila na ležaljci, a na sebi je imala plavi bikini koji je savršeno istakao njene zanosne obline.

Pevačica je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu, a jedno od njih glasilo je: "Koje jelo obožavaš?".

- Sve mogu da jedem i volim, ali tople sendviče posebno. To me uvek vrati u detinjstvo - navela je ona i iznenadila mnoge budući da su mislili da je na njenom jelovniku samo zdrava hrana koja ne goji.

Inače, Marina je jednom prilikom istakla da je izbacila u potpunosti veštačke šećere iz ishrane.

- Dosta treniram i izbacila sam šećer, sokove, a nedavno i alkohol. Volim da živim zdravo i nikada nisam bila poročna. Dešavalo mi se da popijem i da me odmah uhvati, jer nisam iskusna, pa i od malo vina mogu da se napijem - rekla je ona tada.



Autor: N.B.