Ogromna Mini Maus i baloni na sve strane: Katarina Grujić i Marko Gobeljić proslavili rođendan ćerke, naslednica sa krunom na glavi

Katarina Grujić i Marko Gobeljić danas proslavljaju četvrti rođendan ćerki Katji, a naslednicu je dočekalo iznenađenje čim se probudila. Pevačica i fudbaler su joj okitili dnevni boravak balonima i ukrasili poklonima.

Katarina Grujić zabeležila je trenutak kada je njena naslednica sela na fotelju i bila okružena balonima i igračkama. Iza Katje bila je velika plišana igračka Mini Maus, a devojčica je u ruci držala tortu sa četiri svećice i vatrometom.

- Srećan rođendan živote majkin - napisala je Katarina na Instagramu.

Marko Gobeljić podelio je isti snimak, a onda su krenule da se ređaju i najlepše čestitke povodom radosnog dana.

Katja je nosila šarenu suknju, roze bundicu i imala je krunu na glavi. Devojčica nije krila sreću i rado je pozirala roditeljima.

Devojčica je pozirala i pored jelke, a o novogodišnjoj dekoraciji je Katarina pre nekoliko dana obavestila javnost. Ona je ukrasila jelku u zlatnim motivima, a pored velike jelke koja na vrhu ima zvezdu, tu je još mnoštvo ukrasa.

Na dnu jelke poređani su Deda Mrazovi u nežnim bojama, a tu je i mnoštvo zlatnih irvasa i paketića.

Inače, za opremanje nekretnine, za koju mediji pišu da je koštala 400.000 evra, pevačica je angažovala tim stručnjaka kako bi sve bilo baš po njenoj meri i ukusu.

Na jednom storiju svojevremeno je pokazala delić dnevnog boravka koji krasi neverovatan kristalni luster, a od pogleda na jedan od najlepših zalazaka sunca u gradu zastaje dah.

Autor: N.B.