PINK.RS PAPARACO: Uhvatili smo bivšeg fudbalera u šetnji sa četvrtim detetom, novu suprug krio od očiju javnosti, a evo kako ona izgleda (FOTO)

Bivši fudbaler, Ivica Ilijev se razveo od svoje partnerke Ivane nakon skoro 20 godina braka, a nedavno je dobio i četvorto dete.

Ivica je nakon kraha braka pronašao novu sreću s partnerkom koja nije javna ličnost, a njihov odnos je iz dana u dan sve čvršći jer s bivši fudbaler i njegova nova ljubav nedavno postali roditelji zajedničkom detetu.

Da ljubav cveta i da bivši fudbaler uživa sa novom suprugom u roditeljstvu po četvrti put dokazuje i slika koju je naš paparaco danas uslikao. Ilijina nova supruga nije iz javnog sveta, te je ovo prvi put da je uslikana u javnosti.

Naime, Ivica uživa u šetnji sa suprugom poznatim tržnim centrom, i dok on gura kolica, njegova izabranica nosi njihovog naslednika.

Inače, Ivica se razveo od Ivane nakon dve decenije braka. Zbog čega je došlo do kraha braka, nije poznato, ali ova informacija je mnoge iznenadila s obzirom na to da su Ivica i Ivana važili za jedan od najskladnijih parova s domaće javne scene.

Ivica je jednom prilikom govorio o odnosu sa svojom suprugom.

- Svakodnevno ulažemo mnogo truda u naš odnos. Razumevanje i poštovanje životnog saputnika je nama na prvom mestu. Ljubav je važna, ali ona nije dovoljna ako su druge okolnosti negativne. Neophodno je da se zbog zajednice pređe preko nekih karakternih crta i principa, jer u braku ti principi trebalo bi da postanu zajednički. Mi smo jedno i živimo za našu porodicu - rekao je svojevremeno Iliev.

- Ja sam takav da ne mogu da legnem u krevet dok ne rešim sve nesuglasice, ne samo sa suprugom nego i sa bratom, prijateljima, poslovnim saradnicima. Bez obzira u koje vreme, makar i u pet ujutru. To je, prema mom mišljenju, ključ uspešnog odnosa. Onog trenutka kada čovek u sebi sakrije makar i najmanju sitnicu koja mu nije po volji, to će početi stalno da radi, a deset malih stvari napraviće jednu veliku, koja posle neće moći da se reši. Sitnice su male ako se reše u istom danu, a ako se zanemare, postaju prevelike i nesavladive. Iva i ja tako funkcionišemo i verovatno zato i opstajemo - naveo je bio nekadašnji igrač "Partizana".

Autor: N.B.