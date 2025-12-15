Posle optužbi da je ljubavnica oženjenom čoveku, isplivale poruke koje razmenjuje s dečkom: Kija ga krije od svih, a evo šta joj piše (FOTO)

Kija Kockar, pobednica "Zadruge 1", već nekoliko nedelja unazad vodi medijski rat sa pevačicom Katarinom Živković, njenom bivšom prijateljicom, a sada se ponovo oglasila i porukama je pokazala da je zaljubljena do ušiju!

Pobednica rijalitija "Zadruga", Kija Kockar, podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama poruke koje razmenjuje sa dečkom kog već duže vreme uspešno skriva od očiju javnosti.

Iz prepiske se mogu naslutiti brojni detalji njihovog odnosa, a jedno je sasvim jasno, da je njihov odnos ispunjen iskrenim emocijama.

"Jeste ljubavi, jako je bilo bitno, sada smo mirni što se tiče toga, valjda će prestati do ujutru, je l' te boli?", "jesi li jela?", "moja duša moja, najlepša na svetu", "nećeš spavati za 20 minuta?", neke su od poruka koje je Kija Kockar pokazala na društvenim mrežama.

Kaća optužila Kiju da je ljubavnica

Podstimo, Katarina Živković je nedavno šokirala kada je otkrila da je Kija u vezi sa oženjenim pripadnikom žandarmerije.

- Da li se to zahvaljuješ svojim pojedinim prijateljima koje imaš, a to su lažni profilu koji mi vređaju dete i pokojnog oca? I da, još jednom da ti postavim pitanje, kako ti se zove oženjeni ljubavnik iz MUP-a? - napisala je Kaća, ali se tu nije zaustavila.

- Posto je story istekao a odgovore još uvek nisam dobila, prinuđena sam da objave okačim na zid - mozda mi ovako odgovoriš na pitanje kako ti se zove dugogodišnji ljubavnik ,pripadnik žandarmerije, blizak onoj sa kojom se fotografišeš, a ne poznaješ je i koji je ,kako sam čula, suspendovan zbog bliskog kontakta sa osobom iz kriminogenog sveta? - napisala je Kaća.

Autor: Nikola Žugić