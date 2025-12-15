AKTUELNO

Domaći

Do gole kože, jer noćas nema spavanja! 10 godina mlađi suprug Aleksandre Bursać iscepan, slavlje povodom rođenja ćerke kreće (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Aleksandra Bursać, naša pevačica, pre nekoliko dana se porodila i na svet je donela ćerkicu Kasiju, a večeras, u jednom prestoničkom lokalu njen suprug, Stevan Sekulić, proslavlja rođenje ćerke!

Folk pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug ovih dana uživaju u najlepšoj životnoj ulozi - roditeljstvu. Supružnici ne kriju koliku im je sreću donela ćerka Kasija pa su ovih dana i više nego aktivni na društvenim mrežama. Pevač je pre par dana posetio Aleksandru u porodilištu a prizor koji je podelio sa pratiocima raznežio je sve.

Foto: Instagram.com

Večeras, Stevan Sekulić, Aleksandrin supurg i Kasijin otac, takođe pevač, proslavlja u jednom prestoničkom lokalu rođenje ćerke, a među medijskim ekipama, našla se i ekipa našeg portala, a kako smo pristigli na mesto gde će se održati ova proslava, Stevan je već bio kompletno iscepan.

Autor: Nikola Žugić

