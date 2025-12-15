AKTUELNO

Domaći

PATULJCI, IRVASI, DEDA MRAZIĆI... Dragica Zlatić ukrasila svoj dom i pokazala svoju novogodišnju magiju: Jelka udara u plafon (FOTO)

Foto: Pink.rs/M. Vićović

Dragica Zlatić na Instagramu otkrila je kako izgleda njen dom u prazničnom periodu.

Decembar je mesec u znaku praznika, a mnogi su već u njegovim prvim danima okitili jelku i stanove sa novogodišnjim ukrasima. Dragica Zlatić se sada pohvalila svojom prazničnom atmosferom, te je pokazala kako je od doma napravila bajku.

Novogodišnja čarolija

Pevačica je okitila jelku, ali i kompletnu dnevnu sobu i to sa puno detalja. Novogodišnje drvo je puno crveno belih detalja, ali i čitava soba odiše sličnom nijansom. Pevačica je svuda postavila Deda Mraziće, patuljke, pahuhlje, irvase, ukrasne kugle i razne druge praznične đakonije.

Kuća na Goliji kao iz bajke

Pevačica je nedavno pokazala i rodnu kuću koja se nalazi na Goliji i oduševila pratioce prirodom i porodičnim domom u kom je odrasla.

Dom bake i deke podseća na one kuće iz bajki našeg detinjstva, a pravljena je od kamena i drveta. Pevačica se podsetila trenutaka odrastanja i priznala koliko joj znači provedeno vreme na ovom mestu.

Autor: Nikola Žugić

