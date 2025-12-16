Veljkova svastika radi na štandu! Nataša Rodić otkrila kako se provodi na poslu: Novogodišnja kapa i osmeh su u prvom planu (FOTO)

Svastika Veljka Ražnatovića, Nataša Rodić, pokrenula je sopstveni biznis i tim povodom se oglasila na društvenim mrežama.

Sa novogodišnjom kapom na glavi i širokim osmehom na licu, pokazala je kako izgleda njen radni dan. Nataša je odlučila da se oproba u ugostiteljstvu, pa se sada bavi pripremom i prodajom burgera. Iako je mnogi poznaju kroz javnost i poznatu porodicu, ona je ovim potezom pokazala da je spremna da gradi sopstveni put i radi vredno na svom poslu.

Njena pozitivna energija i entuzijazam nisu prošli nezapaženo, a brojni pratioci su je podržali i uputili joj reči ohrabrenja, ističući da joj osmeh i radna atmosfera odlično pristaju.

Garsonjere u blizini Hrama Svetog Save

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

- Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.

Autor: Nikola Žugić