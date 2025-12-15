Ognjen Amidžić podelio sliku sa trudnom Minom: Evo kako ona izgleda pred porođaj

Supruga Ognjena Amidžića, Mina Naumović, i poodmakloj je trudnoći i uskoro će na svet doneti ćerkicu.

Ognjen Amidžić je sada podelio fotografiju sa suprugom na Instagramu, što retko radi, i pokazao kako ona izgleda.

Ognjen inače nije aktivan na društvenim mrežama, te situacije kada deli fotografije sa suprugom nisu tako česte. Međutim, sada je pozirao sa Minom pre njen porođaj. U opisu je samo stavio znak večnosti.

Povukla se tokom trudnoće

Mina je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila zbog čega se povukla sa mreža.

- Bolje se osećam sada kada sam manje izložena, tako mi više prija u ovoj fazi života. Trenutno sam u osmom mesecu, ne merim se. Trudim se da se hranim zdravo i balansirano prvenstveno zbog bebe, ali isto tako i sebi dajem oduška kada za tim imam potrebe. Na primer sada sam pojela kroasan sa nutelom. Mislim da kilaža ne treba da bude prioritet. Na kilažu u trudnoći u velikoj meri utiče zadržavanje tečnosti, zato većina kilograma nestane pri samom porođaja. Zato ne treba kinjiti sebe. Meni je stomak prilično veliki, kako i treba da bude obzirom da sam u osmom mesecu - napisala je ona i pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći.

