SA STOMAKOM DO ZUBA PROSLAVILA ROĐENDAN! Naša pevačica sa kolegom čeka treće dete, a sada blista od sreće: Mami je danas divan dan (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Nikolina Kovač danas proslavlja 35. rođendan, a sada je podelila fotografije iz porodičnog doma i raznežila sve.

Nikolina je u poodmakloj trudnoći, te joj je ovaj rođendan poseban. Nikolina je sa ćerkicom pozirala pored jelke. Njih dve su obe bile u crvenim kariranim haljinama, a kosu su pokupile mašnama.

Pevačica je u ruci držala tortu sa brojem 35 i nije skidala osmeh sa lica.

- Mami je danas divan dan, neka bude osmijehom, suncem, radošću okupan, srećan mi - napisala je ona u opisu.

Autor: Nikola Žugić

#Nikolina Kovač

#Rođendan

#Saša Kapor

#Trudnoća

#pevač

#pevačica

#ćerka

