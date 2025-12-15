GODINAMA NE NASTUPA NIGDE! Naša poznata pevačica je u petoj deceniji prava bomba, pozira u liftu, a evo od čega živi (FOTO)

Nekada je Ivana Stamenković Sindi bila mega popularna kao bivša članica grupe "Models", a sada u petoj deceniji izgleda kao prava bomba. Sindi se oglasila iz lifta i raspametila izgledom.

Sindi (46) je, naime, na svom profilu na Instagramu objavila slike iz lifta na kojim je tip-top sređena.

Ona je pozirala u ljubičastoj rolci i kožnoj suknji, a njene obline su itekako došle do izražaja - izvajan struk, kukovi i bujne grudi, te niko nije znao gde pre da gleda.

SINDI OTRKILA OD ČEGA ŽIVI

Sindi, koja je poznata po ljubavi prema lepom životu i luksuznim putovanjima, sada zarađuje kroz razne vrste reklama na Instagramu.

Ona je počela da radi već sa 14 godina, što joj je omogućilo da sada živi na visokoj nozi. Ona ističe da se od ovog posla može dobro zaraditi, pod uslovom da se posao dobro obavlja, što privlači razne kompanije.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona i otkrila da li se od tog posla može dobro zaraditi:

- Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada.

Autor: Nikola Žugić