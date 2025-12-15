Hteo sam da bude muško, da imam sina fudbalera: Supruga Aleksandre Bursać prva iscepala Aleksandrina sestra, on otkrio da li je upoznao dečka Milice Todorović

Pevačica Aleksandra Bursać porodila se pre pet dana, a večeras su njeni najbliži organizovali veliku proslavu u srpskoj prestonici.

Njenom mužu Stevanu Sekuliću su odmah, u duhu tradicije, iscepali majicu, dok on nije skidao osmeh sa lica.

Stevan je tako iscepan pozirao pripadnicima sedme sile, dok je među prvima na veselje došla Aleksandrina rođena sestra, koja je nastavila da mu cepa majicu pred svima.

- Hvala svima na čestitkama, počelo je slavlje još pre par dana. I dalje sam u šoku, ovo je nešto najlepše što može čoveku da se desi u životu. Ne smeta mi ništa sad, ovo ne može da se prepriča dok se ne doživi. Držim Kasiju onako malenu, svakom bi poželeo ovako nešto. Nije menjala raspoloženje Aleksandra, stvarno je bila dobra trudnica, do poslednjih dana je prala sudove, prala veš - rekao je on pred našim kamerama.

- Juče je palo prvo presvlačenje pelene, da, da... Želim svakom ovo! Beba je prvu noć sve vreme spavala, baš je bila mirna. Ona obavi svoje i spava. Dadilja nam ne treba, nije nam to potrebno, najbolje je da oseti ljubav svoje porodice. Hteo sam da bude muško, da imam sina fudbalera, ali sad mi je drago što je došla ćerkica. Voleo bih i drugo da bude ćerkica - istakao je Stevan potom za "Blic".

- Biće večeras mnogo poznatih. Milica Todorović je u drugom stanju, neće moći da dođe. Da li smo upoznali Micinog partnera? Nismo. Da kažem da će moj kum da krsti Kasiju, to se zna - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić