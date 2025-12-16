AKTUELNO

KRAĆE NE MOŽE! Jelisaveta Orašanin objavila vrele slike iz Španije: Silikoni u prvom planu, čipka i crna svila (FOTO)

Glumica Jelisaveta Orašanin često smelim kombinacijama izaziva mnoštvo reakcija na mrežama, a tako je i ovoga puta uradila.

Ona trenutno boravi u Španiji, odakle s eoglasila na svom Instagramu.

Jelisaveta uživa u Marbelji odakle je podelila fotografiju iz restorana. Ona je na sebi imala minijaturni crni šorts sa čipkom, a gornji deo iste boje imao je duboki dekolte te su u prvi plan došli njeni silikoni.

Glumica je uživala u belom binu, kosu je pokupila u punđu, a stajling je upotpunila sandalama na visoku štiklu.

Smršala uz pomoć stručnjaka

Podsetimo, Jelisaveta je nakon porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva kako treninzima tako i redukovanom ishranom, o čemu je jednom prilikom govorila.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu.

