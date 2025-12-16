Kortni Kardašijan šokirala jelkom: Leži na milionima, a kuću ukrasila za Novu godinu kao da nema dolara u džepu

Prebogata Kortni Kardašijan iznenadila skromnom novogodišnjom jelkom!

Kortni Kardašijan je članica najpoznatije američke rijaliti dinastije, a njeno bogatstvo procenjuje se na oko 65–70 miliona dolara. Zarađuje kroz brendove Poosh i Lemme, rijaliti emisije, sponzorske ugovore i razne investicije.

Upravo zbog ogromnog imetka porodice Kardašijan, svima je bilo zanimljivo kad je Kortni pokazala novogodišnju jelku koja odiše skromnošću i minimalizmom.

U svetu u kojem se očekuje da bogataši pokažu raskoš kroz dekor, Kortni Kardašijan je iznenadila javnost. Njena novogodišnja jelka pokazuje da enterijer uopšte ne mora da košta milione da bi bio lep.

Umesto kiča i gomile ukrasa, Kortni se odlučila za jednostavnu jelku ukrašenu toplim belim svetlima. Svetlosne girlande stvaraju efekat snega u sumrak, dok su pri dnu grane ukrašene tek ponekim parom irvasovih rogova – detaljem koji unosi razigranost i porodičnu toplinu.

Minimalizam je ovde ključ: bez kuglica, bez šarenila, samo svetlost i prirodna lepota drveta. Upravo ta jednostavnost pretvara njen dnevni boravak u udobnu zimsku oazu, savršenu za porodična okupljanja.

Stručnjaci za enterijer naglašavaju da je trik u pozicioniranju jelke. Kortni ju je smestila u ugao sobe, pa je prostor dobio osećaj topline i definisanosti. Tako se čak i u velikom, otvorenom prostoru stvara intimni kutak.

Saveti dizajnera kažu da jelka ne sme da ometa kretanje niti da bude prevelika za prostor – ravnoteža i simetrija donose harmoniju. Upravo to je Kortni postigla: jednostavnim dekorom i strateškim rasporedom. Pročitajte i koliko tačno treba ukrasa za savršenu jelku.

Autor: Nikola Žugić