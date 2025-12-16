ŠOKANTNA ISPOVEST TELOHRANITELJA ANE NIKOLIĆ: Raleta pokušala da OSAKATI, a u dugovima je do guše: UZIMA NOVAC NA KAMATU!

Nekadašnji pripadnik obezbeđenja pevačice tvrdi da je ona prevarant jer mu nije dala pare za dogovoreni posao i da je Ratković zapravo njena žrtva.

Nikola Grba, telohranitelj Ane Nikolić, odlučio je da prvi put javno ispriča šta je proživeo tokom angažmana kod pevačice. On tvrdi da je bio svedok brojnih neprijatnih situacija između pevačice i njenog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta, kao i da je ona dužna novac kriminalnim grupama.

Bez dlake na jeziku

- Bio sam Anino lično obezbeđenje. Na poziv prijateljice koja me je zamolila da pomognem jer je Ana navodno trpela maltretiranje od partnera Raleta, došao sam iz Crne Gore u Beograd. Predočena mi je priča da Ana dobija batine, da je psihički i fizički zlostavljana i da joj je potrebna zaštita - započinje on.

Izbačen iz hotela

Vođen iskustvom, prihvatio je poziv, ne sluteći da će se situacija razviti u potpuno suprotnom pravcu.

- Sa Anom sam ugovorio platu od 2.500 evra. Trebalo je da odsednem u hotelu koji će ona platiti tri dana, dok se ne obezbedi stan. Dala je 100 evra kaparu, ali nakon toga hotel nije bio plaćen i izbačen sam. Sam sam morao da podmirim troškove - priča on.

O Ratkoviću ima samo reči hvale.

- Taj čovek trpi ozbiljno maltretiranje od Ane. Da nije bilo njegove pomoći, ostao bih bez smeštaja i bez ikakvih sredstava. Rale i njegova porodica su me primili korektno i ljudski. On vraća Anine dugove i mesečno joj daje 25.000 evra. Dešavalo se da Ana ugovori nastupe, uzme novac unapred, a onda se ne pojavi. Tako je otkazan i nastup zakazan za 12. decembar u Splitu, Rale je morao da vraća novac organizatorima - tvrdi Nikola.

Otkriva i šta je doživeo na zajedničkom putovanju u Novi Pazar.

- Ana je želela da se vidi s hodžom radi duhovne pomoći. Prijateljica koja joj je pomagala pokazala se kao izuzetno korektna osoba, platila je hotel, hranu i organizovala ljude. Vozio sam Anu šest sati. Po dolasku su mi ponovo izbacili stvari iz hotela jer smeštaj nije bio plaćen, a njoj je troškove rešila ta prijateljica. Rale je uskočio, platio i obezbedio mi drugi hotel. Postalo mi je jasno da Ani obezbeđenje nije potrebno radi lične sigurnosti, već zbog brojnih dugova koje ima. Ona je dužna opasnim ljudima koji su joj davali novac uz kamatu. Između ostalog, dužna je jednom kreatoru 3.500 evra za haljine. U Beogradu je potražuje veliki broj ljudi. Niko ne treba da naseda na njene priče jer je sve laž i prevara.

Grba ističe da nije bio pošteđen posledica takvog ponašanja.

- Nijedan dogovoreni iznos mi nije isplaćen. Pored toga, dobijao sam pretnje policijom. Finansijski i verbalno sam oštećen. Ne tražim novac, već želim da se zna istina. Za sve vreme mog angažmana nisam video da je Rale ikada fizički nasrnuo na nju. Bio sam svedok ozbiljnog sukoba kad je recepcioner pokušao da nas izbaci zbog neplaćenog računa. Tom prilikom je Ana nasrnula na Raleta nožem i viljuškom, pokušavajući da ga povredi. Rale mi je dao 4.000 evra kako bih vratio kamate ljudima kojima je dugovala. On često ni sam ne zna od koga je uzimala novac. Lično sam nosio pare i vraćao te dugove, i to samo kamate, bez glavnice. Rale je, po mom iskustvu i zaključku, veliki gospodin i pošten čovek. Iskreno mi je žao svega što mu se dešava.

Vratio se u Podgoricu

Naš sagovornik tvrdi da je shvatio da se od njega očekuje mnogo više od posla obezbeđenja.

- Postavljala mi je uslov - da ću dobiti novac ukoliko blokiram Raleta. To sam odbio. Smatram da je htela da me uvuče u fizičke sukobe. Neću da stavljam glavu u torbu zbog tuđih dugova. Prijateljica iz Crne Gore me je ranije upozorila da joj se ne može verovati i da niko ne želi da radi za nju. Iz sažaljenja sam ostao, dok sve nisam osetio na sopstvenoj koži. Nakon toga sam spakovao stvari i vratio se u Podgoricu. Mislila je da će me obrlatiti da ja maltretiram Raleta svaki dan, ali to joj nije uspelo - zaključuje on.

