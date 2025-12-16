OSTAVILA RODITELJIMA OPROŠTAJNU PORUKU I POBEGLA OD KUĆE: Naša pevačica se prisetila šok detalja iz svoje mladosti!

Katarina Sotirović je ispričala anegdotu koju često prepričava i svojoj ćerki, naročito u trenucima kada im u pomoć dođe njena majka.

Pevačica Katarina Sotirović otvoreno je progovorila o svom detinjstvu i nestašlucima po kojima je kako sama priznaje bila poznata. Katarina koja se razvela od košarkaša nakon 14 godina ljubavi je za sebe ranije govorila da je bila "mali đavo", a sada je otkrila i konkretne situacije iz tinejdžerskih dana zbog kojih smatra da je taj opis bio i te kako opravdan.

- Moja mama često dolazi kod nas da mi pomogne po dan - dva, kada imam puno obaveza oko posla. Ona je stvarno super kul baka, a takva je bila i kao mama. Tada se često prisetimo kakva sam ja bila kao tinejdžerka - započela je Katarina.

Pevačica je otkrila da njena ćerka, koja danas ima 13 godina, u školi ima zadatak iz srpskog jezika na temu roditelja, i da je bez dileme izabrala baš nju.

- Kaže mi: "Mama, imam projekat iz srpskog, tema je da pišemo o jednom roditelju koji je malo luđi. Naravno da pišemo o tebi, jer si spavala na ulici, bežala od kuće, spavala u vreći za spavanje..." Ja joj kažem: "Dobro, je l’ moraš baš sve to da napišeš?" - kroz smeh se prisetila Katarina.

Ona je zatim ispričala kako su izgledali njeni "begovi" od kuće.

- Uzmem ranac, ostavim roditeljima na televizoru oproštajnu poruku: "Ja sam otišla." Sačekam da nisu oboje kod kuće, stavim ranac na leđa... To što sam otišla 300 metara dalje, niz ulicu kod drugarice, to nema veze. U mojoj glavi ja sam otišla. Nosila sam vreću za spavanje, pa sam spavala na klupi u parkiću - ispričala je pevačica.

Katarina priznaje da je tada znala da je čeka kazna, ali da su joj neke bile posebno teške.

- Sećam se svake svoje kazne, nijednu nisam zaboravila. Najgora mi je bila kada su došli delfini na Tašmajdan, ceo Beograd je išao da gleda predstavu, a ja sam bila u kazni i nisam smela da idem. To je bila jedina prilika i nisam mogla da je iskoristim - rekla je ona.

Ipak, ističe da joj je najteže padala emotivna kazna.

- Najgora kazna mi je bila kada tata ne priča sa mnom, kada me ignorišu. To mi je bilo najteže - priznala je Katarina u jednoj emisiji.

Autor: S.Z.