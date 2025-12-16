Mirka Vasiljević i Vujadin Savić prvi put u javnosti zajedno nakon skandala! Fudbaler prijavio transrodnu A.K. za ucenu, sad ne skida osmeh sa lica!

Gala događaj bio je raskošan, a pažnja prisutnih bila je usmerena na Mirku i Vujadina. Vujadin je predložio Mirku za svedoka u postupku protiv osobe koja ga je ucenjivala.

Glumica Mirka Vasiljević i njen nevenčani suprug Vujadin Savić zajedno su se pojavili na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, gde su odmah privukli veliku pažnju prisutnih. Ovo je ujedno bio i prvi javni izlazak Vujadina Savića nakon skandala, budući da je nedavno prijavio transrodnu osobu A. K. zbog ucene.

Gala slavlje koje su Katarina i Marko priredili svojoj naslednici bilo je organizovano bez štednje, uz raskošnu dekoraciju i luksuzne detalje. Među zvanicama, svi pogledi bili su uprti upravo u Mirku i Vujadina, koji su se pojavili zajedno, a ovde možete pogledati prvu sliku Vujadina Savića.

Glumica je zablistala u atraktivnom izdanju – korsetu i sa golim ramenima, dok je Vujadin bio u sivoj rolci. Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je podgrejalo interesovanje javnosti, s obzirom na nedavne događaje, ali su oboje delovali smireno, a Mirka nije skidala osmeh sa lica dok je pozirala u ženskom društvu.

Vujadin Mirku predložio za svedoka

Podsetimo, Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Ona je tada dostavila lekarsku dokumentaciju kao opravdanje.

