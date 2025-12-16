AKTUELNO

Bratu su dali nasledstvo, nek im on nosi prezime: Naša glumica ostavila sve u šoku zbog pitanja o porodici

Nataša Aksentijević poznata je po vedrom duhu i šalama, često i na sopstveni račun, ali iza osmeha kriju se i porodični problemi.

Iako se profesionalno ostvarila, Nataša je ranije otkrila da joj devojačko prezime Miljuš nikada nije bilo posebno drago i da mnogo više voli prezime Aksentijević, koje je uzeła od supruga.

Pre nekoliko godina, kada ju je jedna voditeljka predstavila pod devojačkim prezimenom, priznala je da nije vezana za njega.

Takođe, istakla je da su njeni roditelji celokupno nasledstvo ostavili njenom bratu.

- Nisam emotivno vezana za to prezime, meni je okej da budem Aksentijević i ja sam već 10 godina Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek’ im on nosi prezime, ja neću - bila je oštra tada Nataša u emisiji "Grand magazin".

Voditeljka je priznala da je naišla na nerazumevanje roditelja.

- Ništa na tu temu mi nije jasno. Pokušavam da opravdam svoje roditelje svim i svačim, pa i našom sredinom, mentalitetom, običajima... I samo dolazim do nerazumevanja svega što mi se dogodilo - pričala je ona.

Na pitanje kakvi su sada odnosi između nje, njenih roditelja i brata, Nataša je odgovorila:

- Kao i većina porodičnih odnosa kod Srba, burni, s lažnim osmesima i uz treskanje vratima.

Sa druge strane voditeljka je duže od decenije u srećnom braku, a pored zanemarljivih kritika, suprugu neretko upućuje reči hvale.

- Ništa nemojte da brinete, ume i on da mi "skače po živcima". Nekad toliko glasno objašnjavamo jedno drugom ko nije u pravu. Ima trenutaka kad samo klima glavom. Ali pogledajte koja energija, ljubav i dobrota šibaju iz njega. Nikada nisam upoznala osobu koja se toliko raduje. Svemu. Životu, uspesima tuđim više od onih koji su uspeli. Nekako sam ponosna i na sebe što sam baš njega izabrala za životnog saputnika. Duki Car nije nezaslužen nadimak - napisala je voditeljka uz fotografiju supruga na Instagramu.

