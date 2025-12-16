Rasturačice braka su nas ojačale: Bivša manekenka rodila golmanu troje dece, danas uživaju u luksuzu, samo sat košta preko 20.000 € (foto)

Bivša manekenka Ana Rajković u braku je sa golmanom Predragom Rajkovićem sa kojim ima troje dece. Par trenutno živi u Dubaiju odakle se Ana oglasila na mrežama i pokazala u kakvom luksuzu uživaju.

Ana je objavila snimak suprugom kako se ljube i razmenjuju nežnosti u bazenu na krovu zgrade, a od pogleda sa krova zastaje dah.

Ona je potom objavila niz fotografija na kojima je pokazala kako u Dubaiju uživa u lepom vremenu, a u jednom trenutku je slikala i nakit od kojeg samo sat vredi preko 20.000 evra.

Inače, Ana Rajković je jako aktivna na mrežama gde je često isticala da iako je podnela dosta žrtve zbog posla svog supruga, ne smatra da je teško biti žena fudbalera. Ipak, par se susretao i sa brojim tračevima, o čemu je takođe govorila.

- Nikada nismo imali krizu u braku! Svi dušmani, rasturačice brakova i ostala g**na su nas samo ojačala i hvala im na tome - napisala je Rajkovićka.

Podsetimo, Ana je nedavno suprugu emotivnim rečima čestitala rođendan.

- Prošlo je skoro devet predivnih godina, tokom kojih smo zajedno proživeli najlepše i najteže trenutke, prebrodili brojne prepreke, ali uvek rame uz rame. Izborili smo se za sve o čemu smo sanjali, i ništa od toga ne bi bilo moguće da nisi pravi oslonac naše porodice—muž i otac kakvog svi treba da imaju. Ti si naš oslonac koji ne traži aplauz, a uvek ga zaslužuje. Ne znam kako da ti se zahvalim na svemu što si uradio i postigao za našu ne tako malu porodicu. Hvala ti što si najbolji golman, što me uvek podižeš kad padnem, što zbog tebe imamo najlepšu decu na svetu, što si čovek od reči i što si moj štit koji mi je uvek falio. Hvala ti što si zaista najbolji tata, a to je danas veoma teško biti - poručila je tada.

