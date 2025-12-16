Evo kako je izgledala tuča Vendi i prodavačice na pijaci: Letela su jaja, ceo haos je snimljen (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi nije isplatila izvesnoj Dragani Blagojević 300.000 dinara zbog fizičkog napada i gađanja jajima na pijaci, pa su izvršitelji i danas došli ispred pevačicinog stana kako bi zaplenili njene stvari u toj vrednosti koje su popisali nekoliko meseci ranije.

Rijaliti zvezda Vesna Vukelić pre više od 14 godina nasrnula je fizički na izvesnu Draganu Blagojević. Letela su jaja, cela tuča je i snimljena, a u galeriji ispod možete videti kako je izgledala čuvena tuča i gađanje jajima

Danas, se zbog ovog incidenta ispred stana pevačice odvijala prava drama. I nakon 14 godina, Vendi prolazi kroz pakao jer dug, a ni tužba ne zastareva.

Izvršitelji, zajedno sa policijom, stigli su ispred stana pevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi izvršili zaplenu imovine jer pevačica nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla na pijaci pre 14 godina.

Izvršitelje je u stan na Banjici pustio Vendin nevenčani suprug Branimir Banjac. On kaže da je u pitanju nesporazum i da im je advokat pre 4 meseca rekao da je sve izmireno, ali oni tvrde da je deo duga izmiren, a da je deo ostao.

Banjac kaže da je sve plaćeno na advokatovu inicijativu, a da je Vukelićeva jedva na to pristala. On je izvršiteljima rekao da ne zna o čemu se radi, dok oni tvrde da oni imaju drugačije instrukcije advokata Đorđevića.

Vendi nije tu, partner kaže da nije bilo potrebe da njih toliko dolazi i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu nešto ne slaže i da su sve dogovorili i da je sve rešeno.

Traži od njih da ponovo dođu sa advokatima. Kaže da ih je pustio kao ljude u kuću i da je nesporazum i da zovu neke Đorđevića i Pašića. Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije tu i da oni sednu i porazgovaraju.

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, kaže da ima prava na to. Izvršitelji su napravili zapisnik, a nakon što su porazgovarali sa jednim od advokata, oni su napustili stan

Autor: N.B.