Nisam imala prava... Oglasila se Vendi nakon što su joj izvršitelji pokucali na vrata, otkrila sve

Pevačica Vesna Vukelić Vendi oglasila se nakon što su joj izvršitelji jutros pokucali na vrata stana zbog duga od 320.000 dinara. Kako tvrdi, iza svega stoji velika zavera.

Vendi tvrdi da su njen potpis falsifikovali i da nije imala prava na žalbu.

- Iza toga se valja zavera zla! To je velika zavera. Iako sam osuđena na pravdi Boga, iako su moj potpis falsifikovali i tako napravili ovu priču, nisam imala prava na žalbu, a oni su mi slali izvršitelje. Iako sam čista ko suza, ja sam sve to platila. Falsifikovali su moj potpis, a ja nisam imala pravo na grafologa! - poručila je ona.

- Godinama su mi slali izvršitelje i na kraju sam i to platila i sada, posle plaćanja, oni ponovo dolaze, a zna se po čijoj direktivi. Sve to samo da bi me blatili po novinama sa ovom izmišljenom pričom. Ovo se odvija po direktivi zla! I ranije, a i sada ta osoba se ne smiruje od pakosti - navela je.

Godine 2016. izvršitelji su takođe upali u stan Vendi zbog istog duga i tom prilikom je trebalo da joj oduzmu dva televizora, lap-top, dve komode, veš mašinu i umetničku sliku.

Kako je tada saznao “Blic”, izvršitelji su tada u stanu pevačice na Banjici prvo popisali ovu imovinu. Potom su došli i da joj stvari i oduzmu, ali ništa od popisanog u stanu nisu i zatekli.

- Vendi je oba puta izvršiteljima i popisivačima uredno otvorila vrata, čak im je obećala i pomoć kod transporta. Ispostavilo se ,međutim, da je ona u periodu između popisa i najavljenog oduzimanja sklonila sve stvari bez kojih je trebalo da ostane - kaže izvor “Blica”.



Autor: N.B.