TRUDNA VERENICA JOCE STEFANOVIĆA: Pevač čeka prvo dete sa pet godina starijom devojkom

Pevačica Iva Bojanović u drugom je stanju, a ona i njen partner, pevač Joca Stefanović čekaju prvo dete. Joca je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj vidimo kako drži partnerku za stomak, a komentari su se nizali.

Naime, Joca je pozirao sa trudnom Ivom ispred velike novogodišnje jelke, a oboje nisu skidali osmeh sa lica.

Iva je na sebi imala crnu rolku i farmerke, a svi kažu da blista u drugom stanju. Par se ovim povodom još uvek nije oglasio, a nema sumnje da oboje jedva čekaju dolazak beba na svet.

Joca i Iva stalno ističu kako se lepo slažu, a nedavno je pevač progovorio o njenoj deci, koje je dobila iz odnosa sa prethodnim partnerom.

"To jesu moja deca, ja sam ih istinski prihvatio kao svoju, oni mene zovu ćale, iako imaju svog biološkog oca. To je moj najveći uspeh u toj porodici, ja sam svesno birao šta želim i znao sam šta želim od prvog momenta. Ljudi koji gledaju to i nešto im smeta, žao mi je, ali to je moj izbor, nemojte da gledate. Shvatio sam da je ona jedina žena koja mene tera napred, uvek gleda da sam ja taj koji će da bude ispred nje i da zaštiti porodicu i nju. Ona je imala neka iskustva koja nisu bila dobra, ja sam to podneo kao muškarac" - pričao je Joca, a onda se na ovu temu u komentarima nadovezala i sama Iva, koja zbog ove situacije nailazi na negativne komentare, te je napisala sledeće:

"Mislim da svi vi koji kažete da nije u redu da ga tako zovu, nemate pojma s kojom ljubavlju je on njih prihvatio, a pravi otac je čak i novoj porodici prećutao da ima tu istu decu. Tako da prestanite molim vas. Moja deca su konačno srećna što imaju nekoga ko ih zaista gleda kao svoju rođenu decu" - napisala je Iva.

