ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA SAŠE POPOVIĆA I NEDE UKRADEN: Na slici nasmejani, a mnogi tvrde da je nastala u periodu kada su bili u ljubavnoj vezi (FOTO)

Poznato je da su estradni mag Saša Popović i pevačica Neda Ukraden jednom prilikom bili u ljubavnoj vezi, o čemu su oboje ranije pričali.

Sada je na površinu isplivala fotografija po svemu sudeći iz perioda kada su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi. Na fotografiji, Neda i Saša su slikani nakon teniskog meča, dok razmenjuju osmeh i stisak ruke preko mreže.

Mnogi se pitaju da li je ovo fotografija baš iz tog perioda a po osmesima mnogi su zaključili da jeste, što su čak i komentarisali.

Iako su oboje poznati po svojim bogatim karijerama u muzičkoj industriji i često su bili u centru pažnje medija, malo je podataka o njihovom privatnom životu, naročito o vezi koja je navodno trajala neko vreme pre nego što su krenuli svojim putem.

Fotografiju Saše i Nede pogledajte OVDE!

Neda je nakon smrti estradnog maga u martu ove godine otkrila kakav je odnos njih dvoje bio:

- Ostaće sigurno velika praznina i žal zbog njegove smrti. Mislim da ništa neće biti isto kao pre što se tiče muzike. Mogu samo da mu se zahvalim za sve, mi smo imali divne emotivne trenutke, dok smo bili tako vezani, bilo je lepo. Kasnije smo ostali prijatelji, on je bio prijatelj i mojoj porodici, ćerki, zetu i tako dalje. Svima nama kao da je neki dragi član porodice otišao. Zaista izjavljujem saučešće njegovoj porodici, ćerki, supruzi, sinu, kao i svima koji su radili sa njim, mislim da će se osetiti ta praznina. Neka Sale putuje sa anđelima, zahvaljujem mu se na svemu – ispričala je Neda.

Autor: N.B.