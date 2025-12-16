AKTUELNO

Domaći

To će mu biti treći brak: Keba otvoreno o novoj devojci svog sina Igora, pomenio i bivše snajke

Izvor: kurir, Foto: E-Stock/Aleksa Stanković, Instagram.com/igorkojic ||

Folker Dragan Kojić Keba govorio je o potencijalnoj trećoj snajci, odnosno novoj devojci sina Igora.

Naime, na njegovom koncertu je bila Igoreva devojka, a pevač je otkrio da li ju je upoznao.

Foto: Pink.rs

- Jesam, ne znam ja šta će da bude tu. Videli ste, Igor je izašao na scenu, Igor lepo peva, samo malo teže pušta glas - rekao je on, a kakva je devojka pevač je imao samo lepe reči.

- Lepa je devojka, iskreno da kažem. Da li će biti snaja, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i spolja i iznutra. Do Igora je, ne bih da se mešam. Nikada se nisam mešao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaja), to će biti njegov treći brak. Pa šta je problem. Nemam nijednu što se njegove prošlosti tiče, uvek sam pričao da neću da pričam. Nemam nijednu lošu reč za bivše snaje. Nema razloga. Njegov izbor iz srca je i moj izbor. Misli dobro. Nemoj i ne boj se.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#Dragan Kojić Keba

#Igor Kojić

#Karijera

#Otac

#Pesma

#Snajka

#pevač

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Jedna stvar je najvažnija, nebitno da li imaš ili ne: Keba otkrio svoju životnu filozofiju i tajnu svog ogledalca

Domaći

Biće valjda i treća sreća: Nakon drugog razvoda sina Igora, Keba otkrio kako se mlađi Kojić oseća

Domaći

Na meni se vidi koliko sam ponosan: Keba otkrio da li podržava brak svog sina Igora, progovorio o ćerkinom povratku na muzičku scenu, a evo šta je spr

Domaći

TO MI JE NEISPUNJENA ŽELJA! Keba otvorio dušu: Svaka čast svim psihijatrima i doktorima, to je najbolja terapija

Domaći

KAKAV BOTOKS, POGLEDAJ MI BORETINE: Keba otkrio sve tajne svoje nege, a evo šta kaže o svojim hedonističkim sklonostima, spomenuo i jaja

Domaći

ZA NJU TU NEMA MESTA! Kebine komšije razvezale jezik o njemu i njegovoj ćerki Nataši: Uvek joj je glava bila u oblacima