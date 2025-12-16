Moj superheroj je postao nevidljiv: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila nikad viđenu fotografiju iz perioda njegove borbe sa teškom bolešću

Čuveni fudbaler i trener Siniša Mihajlović pre tri godine izgubio je bitku sa opakom bolešću, protiv koje se lavovski borio. On je iza sebe ostavio suprugu Arijanu njihovo petoro dece, koji svakodnevno čuvaju uspomenu na njega.

Povodom godišnjice Siniše Mihajlovića, oglasila se njegova najstarija naslednica Viktorija, koja je na Instagramu podelila emotivnu fotografiju sa ocem na kojoj je grli dok spavaju, koja je nastala očigledno u periodu dok je vodio svoju životnu bitku.

Ona je uz fotografiju istakla da je od oca nasledila snagu i da je uz to uspela da nastavi dalje.

"Danas, pre tri godine, moj superheroj je postao nevidljiv. Nastavljam dalje onako kako si me naučio, tata, obećavam ti. Tvoja snaga je danas postala moja. Hvala. Zauvek", napisala je Viktorija.

Na dan smrti Mihajlovića njegova supruga objavila je zajedničku fotografiju uz koju je napisala:

- Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju tri godine bez tebe, ljubavi moja - stoji u objavi.

Inače, Arijana Mihajlović u jednoj ispovesti govorila koliko je bilo teško nakon Sinišine smrti.

- U početku je bilo užasno. Osećala sam ga u kući, svuda... Tada sam odlučila da živim, da ne klonem. Nikolas, najmlađi sin, video bi me samu i pitao kada ću da izađem. Onda sam se okružila prijateljima, trudila sam se da me ne vide tužnu. Moji osmesi bili su usiljeni. Sa Sinišom u srcu. On će uvek biti tu, sve dok me bude. Naći ću ga ponovo...



