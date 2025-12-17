AKTUELNO

SIGURAN SAM DA ME JE VARALA! Folker bio u vezi sa ćerkama ovo dvoje kolega, a sad ćeka dete s pet godina starijom koleginicom: O propalim vezama pričao je ovako

Pevač Joca Stefanović čeka prvo dete sa pet godina starijom koleginicom Ivom Bojanić, koja je otkrila da je u petom mesecu trudnoće, a pre nje imao je veoma buran ljubavni život.

Naime, Joca je bio u vezi sa ćerkom svog kolege Milana Topalovića Topalka, Helenom Topalović, a jednom prilikom šokirao je tvrdnjama da misli da je ona bila neverna u njihovoj vezi.

- Mislim da me je prevarila. Nikad ne možeš da znaš sto posto, ali siguran sam da jeste. Ona je jedna osoba kada je kod kuće, druga je kada izađe. Ja to nisam voleo. Voli da bude primećena - izjavio je pevač, dodajući da su problemi u vezi počeli kada je Helena sazrela i promenila svoje ponašanje.

Ljubio je i dizajnerku Hanu Olajić, pevačicu Aleksandru Bursać, kao i Zlatu Aranđelović, ćerku Zorice Brunclik.

Ipak, svoju sreću je pronašao kraj starije koleginice, kojoj se jednom obratio emotivnom porukom.

- Meni je svaki dan sa tobom Nova godina i zahvalan sam Bogu i tebi na tome. Ti si onaj deo koji je nedostajao da upotpuni sliku koju zovemo život. Hvala ti za sve što smo prošli i radujem se svemu što nas čeka. Volim te najviše na svetu.

Inače, Iva je otkrila radosne vesti i ispričala kako je njen izabranik reagovao.

- Istina je! Iako nismo želeli da se još uvek sazna, slika nije bila namenjena za tu informaciju. Zaista nismo ni razmišljali o tome, ali su ljudi došli do zaključka da sam trudna samo zato što je Joca držao ruku na mom stomaku. Plan je bio drugačiji, ali eto, na kraju je moralo da se sazna na ovaj ili onaj način. Presrećni smo, rekla je Iva, a onda i otkrio kako je Joca reagovao kada je saznao da je u drugom stanju.

- Pa, kako je drugačije mogao reagovati? Njegova želja je bila prejaka, bio je presrećan! Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku!

