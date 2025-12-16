AKTUELNO

Stalno je spavao kod mene, Mirka nam je prala veš: Vujadin se juče prvi put nakon skandala pojavio kod Gobelje i Katarine, a evo kako je govorio o njihovom prijateljstvu

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram.com ||

Prvo javno pojavljivanje Vujadina Savića, bivšeg fudbalera, nakon skandala i prijave A.K. za ucenu, bilo je juče na proslavi Marka Gobeljića i Katarine Grujić, a evo kako je ranije govorio o njihovom odnosu.

Bivši fudbaler Vujadin Savić juče je došao na proslavu kod Marka Gobeljića i Katarine Grujić, što je ujedno bilo i njegovo prvo javno pojavljivanje nakon skandala sa transrodnom osobom A.K. koju je prijavio za ucenu. Vujadin i Gobelja su godinama bili saigrači, ali su postali i veliki prijatelji.

Vujadin Savić je pre nekoliko godina govorio o zajedničkim avanturama i druženjima, te priznao da je Gobelja svojevremeno stalno spavao kod njega kući što Mirki nije smetalo.

Foto: Instagram.com/@savicvujadin

- Verujte mi da nije prošao dan, a da nas minimum četvorica, ili petorica ne bismo proveli zajedno! Svaki put posle treninga, išlo smo na piće, ručak ili večeru! Pa, kod mene u kući je svaki drugi dan spavao neko od saigrača! Gobelja, koliko je bio kod mene, bilo bi mu pametnije da nije plaćao kiriju - kroz smeh je tada rekao Vujadin i dodao:

- On, ali i svi ostali moju Mirku su zvali "kevo", Mirki to nije smetalo, svaki dan nam je spremala klopu, a i prala mnogima veš jer su se bukvalno preselili kod nas u kuću. I to su bili Gardisti, nismo se razdvajali! I uvek neko loženje, pevanje Zvezdinih pesama! To mi sada najviše nedostaje! Što nisam u Srbiji da budem sa njima!

Podsetimo, juče su Kaća Grujić i Marko Gobeljić napravili proslavu povodom ćerkinog rođendana, a na slavlje je došao i Vujadin Savić koji se nakon skandala sa transrodnom osobom nije pojavljivao u javnosti.

Vujadin Mirku predložio za svedoka

Inače, Vujadin Savić je svoju suprugu predložio za svedoka u postupku protiv A.K., ali Mirka se dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Ona je tada dostavila lekarsku dokumentaciju kao opravdanje.

Foto: E-Stock/Strahinja Kostić, Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

