Novo doba Ilde Šaulić: Pevačica se oglasila nakon medijske ilegale, od ovog datuma se sve menja (VIDEO)

Na društvenim mrežama u prethodnih nekoliko dana pojavili su se snimci u kojima su o Ildi Šaulić govorili priznati umetnici Saša Milojković, Dušan Lazić, Laza, Miloš Nadaždin i Marko Đurovski.

Svi su se složili u jednom, da Ilda ulazi u novo poglavlje, novo doba.

Ilda se sada oglasila videom na društvenim mrežama, prekinula je ilegalu, ali je i dalje ostala misteriozna.

Budite sa Ildom u četvrtak, 18. decembra, na njenom Instagram i TikToku u 18 sati. Ekskluzivno i do sada nikada viđeno.

O čemu se radi, pogledajte u videu ispod:

Autor: Nikola Žugić