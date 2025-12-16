AKTUELNO

Domaći

Novo doba Ilde Šaulić: Pevačica se oglasila nakon medijske ilegale, od ovog datuma se sve menja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: foto: Milos Nadazdin ||

Na društvenim mrežama u prethodnih nekoliko dana pojavili su se snimci u kojima su o Ildi Šaulić govorili priznati umetnici Saša Milojković, Dušan Lazić, Laza, Miloš Nadaždin i Marko Đurovski.

Svi su se složili u jednom, da Ilda ulazi u novo poglavlje, novo doba.

Foto: foto: Milos Nadazdin

Ilda se sada oglasila videom na društvenim mrežama, prekinula je ilegalu, ali je i dalje ostala misteriozna.

Budite sa Ildom u četvrtak, 18. decembra, na njenom Instagram i TikToku u 18 sati. Ekskluzivno i do sada nikada viđeno.

O čemu se radi, pogledajte u videu ispod:

Autor: Nikola Žugić

#Ilda Šaulić

#datum

#novo poglavlje

#pevačica

