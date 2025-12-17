Ljubavna priča Nede Ukraden i uglednog doktora je kao iz filma: Sve je puklo, pa ih je posle 30 godina sudbina ponovo spojila

Pevačica Neda Ukraden i dan danas je fatalna žena. Neda je samo sa dvojim muškaraca želela sve, porodicu, brak i decu.

Neda je u svojoj autobiografiji priznala da je čuvenog doktora Momu Jakovljevića ludo volela. Bili su mladi, lepi, sveže razvedeni. Strasti su sevnule na prvu, a onaj osećaj da se oduvek poznaju, bio je nit koja ih je u trenutku povezala.

- Mog zgodnog, šarmatnog Beograđanina upoznala sam na muzičko-modnoj fešti u Makedoniji, gde smo oboje nastupili, on kao maneken, ja kao pevačica. Bili smo skoro istih godina, s propalim brakovima iza sebe. Osim što je bio uspešan maneken, završio je medicinu i radio kao lekar. Stanovao je s roditeljima i mlađim bratom u jednoj lepoj staroj zgradi u poznatoj dorćolskoj ulici - pisala je pevačica.

Nakon što joj je pomogao, oko bolesnog muzičara, Neda je otputovala u Sarajevo, ali daljina ih nije razdvojila.

- Kako smo nas dvoje uspeli, i pored fizičke razdvojenosti i paralelnih nepodudaranih profesija, tako brzo razviti ljubav i doći do priče o braku, ni sama ne znam. Počeli smo u proleće, nastavili preko leta i dočekali jesen s već ozbiljnom pričom o zajedničkom životu. Bili smo zreli, slobodni i zaljubljeni. Obožavala sam da budem ne samo pevačica nego i njegova "obična" devojka, da s njegovom mamom idem na pijacu, da spremam ručak, neke moje specijalitete, što je nju posebno oduševljavalo. Jedino zbog čega sam tugovala je to što moja ćerka nije bila sa mnom u Beogradu - otkrila je Ukradenova, koja je posle nekoliko meseci veze doktora Jakovljevića pozvala kod sebe u Sarajevo da se upozna s njenim roditeljima i ćerkom.

Momu je Nedina ćerka lepo prihvatila, što je bilo presudno da podignu vezu na viši nivo.

- Veza nam je ušla u ozbiljnu fazu 1987. godine, kada sam se prijavila kod njega, na njegovu kućnu adresu, i postala Beograđanka. Kao par smo svima zapali za oko, pa smo slušali razne priče. Mnogi su radili na tome da nas rastave - napisala je Neda Ukraden.

Nakon turneje u Kanadi, umesto svadbe usledio je raskid.

Polazak u školu, njene mezimice, značio je bitnu odluku i mnoga pitanja su se otvorila.

- Dobro sam znala da preseljenje, promena sredine, škole, jezika, život bez bake, dede, oca, familije, nije opcija na koju će moja ćerka pristati. U jedno sam bila sigurna - nisam želela da ona zbog mene i moje odluke pati. Zato sam odabrala da ja patim. I patila sam, dugo, dugo - otkrila je Neda razlog kraja velike ljubavi.

Neda je napisala i da je upravo Jakovljević dosta pomogao kada je bila u pitanju trudnoća njene naslednice.

- Šta je život i kako promeša karte - 30 godina kasnije, baš on je, kao lekar, mojoj ćerki mnogo pomogao da sretno iznese trudnoću s trećim detetom i na svet donese mog divnog unuka, koji se rodio baš u bolnici u kojoj on radi - napisala je Neda.

