NE BI ME ČUDILO DA IMA INTIMNI VIDEO! Pevač raskinuo s koleginicom (40), pa izneo šok tvrdnje: Godinama ne razgovaraju, a zajedno su počeli

Folk pevačica Tanja Savić (40) bila je svojevremeno u vezi sa kolegom Darkom Filipovićem. Njihova veza se nije završila slavno, a u jednom momentu su prestali da komuniciraju.

Naime, kako se tada navodilo, Tanja Savić i Darko Filipović, su se rastali zbog njene prevelike ljubomore.

Problemi su počeli tek nakon što je Darko Filipović, na pitanje novinara "da li misli da Tanja ima kućni video", navodno rekao "da ga ne vi začudilo da se Tanja nekada snimala tokom intimnog odnosa ".

Filipović je potom potkačio koleginicu i preko Instagrama kada je objavio naslov iz jednih novina u kojem se spominje Tanja i napisao komentar: "Krajnje je i vreme bilo da se obrati psihoterapeutu...".

Tanja i Darko su se sreli 2014. godine kada se pevač pojavio na snimanju jedne emisije, a kako su navodili mediji, pevačica tada nije želela ni da se pozdravi sa svojim bivšim.

Uživa u vezi sa mlađim

Tanja Savić uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim verenikom Mukijem Bešićem. Savićka je jednom prilikom govorila o odnosu sa Mukijem.

– Jeste podneo žrtvu, na početku nije ostavio posao i sve. Prvo je došao da me vidi. Mi smo se upoznali februaru u Americi, nakon toga sledećeg meseca je on došao u Smederevo. Za to vreme smo se stalno čuli. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila - pričala je Tanja, te istakla:

– Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda. Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Samo sam naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

