Obijen auto poznatog pevača! Ponovo pokušali da ga pokradu, on se oglasio

Svetozaru igiću ponovo su pokušali da ukradu automobil!

Automobil pevača Svetozara Igića ponovo je bio meta nepoznatih počinilaca, koji su drugi put u kratkom periodu pokušali da ukradu njegovog „Juga“.

Kako je Igić objavio na društvenim mrežama, vozilo je obijeno, ali lopovi ni ovog puta nisu uspeli da ga upale.

- Iskreno, ovaj moj "Jugo" mi je mnogo više od običnog auta i stvarno sam emotivno vezan za njega. Zato me je ponovni pokušaj krađe baš uzdrmao. Ne mogu da shvatim zašto ljudi rade tako nešto i kakvo zadovoljstvo vide u tome. Pored svega, zahvalan sam što ni ovog puta nisu uspeli u svojoj nameri da ga odvezu.

Automobil je nakon intervencije nadležnih službi prevezen radi dodatnog obezbeđivanja, a Igić je najavio da će vozilo ubrzo biti sređeno i dodatno zaštićeno.

Autor: Nikola Žugić