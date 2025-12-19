Digitalno doba deifnitivno deklasiralo 'hit pesmu'?! Istražujemo: Evo šta nam je rekao Desingerica na ovu temu

Pre nekoliko dana, ekipa portala Pink.rs istraživala je da li je digitalno doba, tačnije velika ekspanzija društvenih mreža dovela do deklasiranja "hit pesme", a na ovu temu pozvali smo i Desingericu, kako bi čuli njegov sud.

U našoj muzičkoj industriji sve je vidljiviji jaz između dve vrlo različite estradne realnosti: tradicionalne estrade, koja i dalje živi kroz televiziju, klubove i menadžere stare škole i one digitalne scene, koju predvode mladi izvođači formirani isključivo kroz platforme poput Jutjuba i Tiktoka!

Tradicionalna estrada počiva na modelu popularizovanom od devedesetih do danas: televizijski nastupi, radijske emisije, nastupi na splavovima, klubovima i velikim dijasporским koncertima. Pevači poput Zorice Brunclik, Lepe Brene, Snežane Đurišić, Vesne Zmijanac, Viki Miljković, Željka Šašića, Ivane Peters i brojnih drugih i dalje su stub ovog “starog sistema”.

Suprotna strana estrade pripada potpuno drugačijoj generaciji - izvođačima koji su karijeru izgradili isključivo kroz društvene mreže. Tu spadaju: Nući, Breskvica, Zera, Teodora Džehverović, Angelina, Rasta.

Kada se priča na ovu temu, ali i na temu toga da li je digitalno doba deklasiralo "hit pesmu", tačnije, da li je digitalno doba dovelo do toga da pesme koje možda nisu hit, to i budu, mnogo različitih faktora se navode kao glavni razlozi, a neki od njih su: Publika se razlikuje generacijski, Put do zvezda vodi različitim putem, Različita razumevanja “hitova”, ali i Različita razumevanja “hitova”.

Na ovu temu pozvali smo trepera Dragomira Despića Desingericu, koji nam je ovo prokomentarisao.

- Sad je teže pevačima da se probiju jer imaju neuporedivo veću konkurenciju nego ranije, jer danas u konkurenciju ulaze oni i koji znaju da pevaju i koji ne znaju da pevaju, odnosno danas ulaže komplet svako ko se rodi, a ranije ko ima kombinaciju za radio ili dva televizijska kanala i zna da peva - rekao je Desingerica, te je dodao:

Zaključak je da je danas neuporedivo teže sa većom konkurencijom, ali lakše, jer je svima dostupno da pokušaju i da budu u trci za prvo mesto, jer ti ne treba niko, nego možeš sam od kuće da uđeš u tu konkurenciju za razliku od ranije.

"Zahvaljujući tiktoku, moja pesma 'Zdravo svima' je sada popularnija"

Na istu ovu temu, nešto ranije, oglasila se Stanojka Mitrović, naša pevačica poznatija i kao Ćana.

- Ništa nije garancija, zato što, nekada neka pesma izađe u pogrešno vreme, u smislu da ide ispred vremena, pa postane posle 10 godina hit, jer je neko obradi ili i tako dalje. Ranije je bila televizija i ništa drugo, ali opet nije ni televizija bila garancija. Ima mnogo pesama koje su se reklamirale, a trajale su kolika je bila reklama - rekla je Ćana za Pink.rs, te je dodala:

Jeste, evo pesma "Zdravo svima", zahvaljujući titkoku i omladini, ona je sada popularnija, nego što je tada bila kada se reklamirala. Imate ceo album i dve pesme se obično reklamiraju za koje autori i pevači misle da su najzanimljivije, to opet ne mora da bude pravilo i desi se da televizije po difoltu puste te dve pesme, a onda neke pesme ostanu u zapećku. Meni je popularna pesma "Autogram" koja je na društvenim mrežama plasirana od omladine, a na tom albumu su bile pesme koje nisu dobile mesto koje su zaslužile.

Autor: Nikola Žugić