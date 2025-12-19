AKTUELNO

Digitalno doba deifnitivno deklasiralo 'hit pesmu'?! Istražujemo: Evo šta nam je rekao Desingerica na ovu temu

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Pre nekoliko dana, ekipa portala Pink.rs istraživala je da li je digitalno doba, tačnije velika ekspanzija društvenih mreža dovela do deklasiranja "hit pesme", a na ovu temu pozvali smo i Desingericu, kako bi čuli njegov sud.

U našoj muzičkoj industriji sve je vidljiviji jaz između dve vrlo različite estradne realnosti: tradicionalne estrade, koja i dalje živi kroz televiziju, klubove i menadžere stare škole i one digitalne scene, koju predvode mladi izvođači formirani isključivo kroz platforme poput Jutjuba i Tiktoka!

Tradicionalna estrada počiva na modelu popularizovanom od devedesetih do danas: televizijski nastupi, radijske emisije, nastupi na splavovima, klubovima i velikim dijasporским koncertima. Pevači poput Zorice Brunclik, Lepe Brene, Snežane Đurišić, Vesne Zmijanac, Viki Miljković, Željka Šašića, Ivane Peters i brojnih drugih i dalje su stub ovog “starog sistema”.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Suprotna strana estrade pripada potpuno drugačijoj generaciji - izvođačima koji su karijeru izgradili isključivo kroz društvene mreže. Tu spadaju: Nući, Breskvica, Zera, Teodora Džehverović, Angelina, Rasta.

Kada se priča na ovu temu, ali i na temu toga da li je digitalno doba deklasiralo "hit pesmu", tačnije, da li je digitalno doba dovelo do toga da pesme koje možda nisu hit, to i budu, mnogo različitih faktora se navode kao glavni razlozi, a neki od njih su: Publika se razlikuje generacijski, Put do zvezda vodi različitim putem, Različita razumevanja “hitova”, ali i Različita razumevanja “hitova”.

Na ovu temu pozvali smo trepera Dragomira Despića Desingericu, koji nam je ovo prokomentarisao.

- Sad je teže pevačima da se probiju jer imaju neuporedivo veću konkurenciju nego ranije, jer danas u konkurenciju ulaze oni i koji znaju da pevaju i koji ne znaju da pevaju, odnosno danas ulaže komplet svako ko se rodi, a ranije ko ima kombinaciju za radio ili dva televizijska kanala i zna da peva - rekao je Desingerica, te je dodao:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Zaključak je da je danas neuporedivo teže sa većom konkurencijom, ali lakše, jer je svima dostupno da pokušaju i da budu u trci za prvo mesto, jer ti ne treba niko, nego možeš sam od kuće da uđeš u tu konkurenciju za razliku od ranije.

"Zahvaljujući tiktoku, moja pesma 'Zdravo svima' je sada popularnija"

Na istu ovu temu, nešto ranije, oglasila se Stanojka Mitrović, naša pevačica poznatija i kao Ćana.

- Ništa nije garancija, zato što, nekada neka pesma izađe u pogrešno vreme, u smislu da ide ispred vremena, pa postane posle 10 godina hit, jer je neko obradi ili i tako dalje. Ranije je bila televizija i ništa drugo, ali opet nije ni televizija bila garancija. Ima mnogo pesama koje su se reklamirale, a trajale su kolika je bila reklama - rekla je Ćana za Pink.rs, te je dodala:

Jeste, evo pesma "Zdravo svima", zahvaljujući titkoku i omladini, ona je sada popularnija, nego što je tada bila kada se reklamirala. Imate ceo album i dve pesme se obično reklamiraju za koje autori i pevači misle da su najzanimljivije, to opet ne mora da bude pravilo i desi se da televizije po difoltu puste te dve pesme, a onda neke pesme ostanu u zapećku. Meni je popularna pesma "Autogram" koja je na društvenim mrežama plasirana od omladine, a na tom albumu su bile pesme koje nisu dobile mesto koje su zaslužile.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

