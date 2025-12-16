Stigla Prija na koncert Saše Kovačevića! Nedavno se porodila, a sada pokazala zavidnu liniju (FOTO)

Aleksandra Prijović, muzička zvezda, stigla je na koncert svog kolege Saše Kovačevića!

Nakon 2011. godine, kada je poslednji put održao solistički koncert u Sava Centru, pevač Saša Kovačević večeras će ponoviti ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Naime, on se pred predstavnicima sedme sile i ekipom portala Pink.rs pojavio u nikad elegantnijem izdanju, te nije krio da ima blagu tremu, dok osmeh, koji mu je inače zaštitni znak, nije skidao sa lica.

Među brojnim kolegama koji će večeras doći da ga podrže, pojavila se i pevačica Aleksandra Prijović koja se nedavno, podsetimo, porodila, te je na svet donela devojčicu. Mnogi su komentarisali kako ona, bez obzira na to što se porodila, i dalje drži do sebe i do svoje vitke linije.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić