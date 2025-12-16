Zauzela mesto u prvim redovima! Verenica Saše Kovačevića stigla na koncert, pogledajte kako blista (FOTO)

Na večerašnji koncert Saše Kovačevića, našeg poznatog pevača, stigla je i njegova verenica, Zorana Tasovac, koja je zauzela prve redove.

Nakon 2011. godine, kada je poslednji put održao solistički koncert u Sava Centru, pevač Saša Kovačević večeras će ponoviti ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Naime, on se pred predstavnicima sedme sile i ekipom portala Pink.rs pojavio u nikad elegantnijem izdanju, te nije krio da ima blagu tremu, dok osmeh, koji mu je inače zaštitni znak, nije skidao sa lica.

Jedna od značajnijih podrški koje Saša ima u svom životu, jeste i podrška njegove, 10 godina mlađe verenice Zorane Tasovac, koja se i večeras pojavila. Zorana je, naime, zauzela svoje mesto u prvim redovima, a takođe je i zablistala kada se nasmejala pred ekipom našeg portala.

Verio je u Grčkoj, priželjkuje radosne vesti da je u drugom stanu

Podsetimo, nedavno se Saša oglasio za medije, otkrivši da li je njegova verenica u drugom stanju.

- Priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da ja volim decu. Gde god da krenem ja sa decom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ja ne volim ovakve stvari da planiram i volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk - rekao je pevač.

Inače, Saša Kovačević je u Grčkoj verio svoju izabranicu, a sada je otkrio nepoznate detalje iz njihovog zajedničkog života.

Autor: A. N., Nikola Žugić