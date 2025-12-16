AKTUELNO

Domaći

Zauzela mesto u prvim redovima! Verenica Saše Kovačevića stigla na koncert, pogledajte kako blista (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na večerašnji koncert Saše Kovačevića, našeg poznatog pevača, stigla je i njegova verenica, Zorana Tasovac, koja je zauzela prve redove.

Nakon 2011. godine, kada je poslednji put održao solistički koncert u Sava Centru, pevač Saša Kovačević večeras će ponoviti ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Naime, on se pred predstavnicima sedme sile i ekipom portala Pink.rs pojavio u nikad elegantnijem izdanju, te nije krio da ima blagu tremu, dok osmeh, koji mu je inače zaštitni znak, nije skidao sa lica.

Jedna od značajnijih podrški koje Saša ima u svom životu, jeste i podrška njegove, 10 godina mlađe verenice Zorane Tasovac, koja se i večeras pojavila. Zorana je, naime, zauzela svoje mesto u prvim redovima, a takođe je i zablistala kada se nasmejala pred ekipom našeg portala.

Verio je u Grčkoj, priželjkuje radosne vesti da je u drugom stan

Podsetimo, nedavno se Saša oglasio za medije, otkrivši da li je njegova verenica u drugom stanju.

- Priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da ja volim decu. Gde god da krenem ja sa decom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ja ne volim ovakve stvari da planiram i volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk - rekao je pevač.

Inače, Saša Kovačević je u Grčkoj verio svoju izabranicu, a sada je otkrio nepoznate detalje iz njihovog zajedničkog života.

Foto: Instagram.com/sashakovacevic

Autor: A. N., Nikola Žugić

#Sava Centar

#Saša Kovačević

#koncert

#pevač

#verenica

POVEZANE VESTI

Domaći

Stigla Prija na koncert Saše Kovačevića! Nedavno se porodila, a sada pokazala zavidnu liniju (FOTO)

Domaći

Ljubavni život Saše Kovačevića: Bio sa devojkama iz spota, jedna završila u tuđem krevetu a sreću našao kraj NJE

Domaći

Od sekiracije padam po ulici: Hasan Dudić u jako teškoj situaciji, otkrio da po tri dana jede hleb i mleko, a evo čija mu je žena nudila pomoć!

Domaći

ĆERKA SAŠE MATIĆA PRAVA LEPOTICA! Slavljenica zablistala u zlatnoj haljini, sija kao milion dolara (FOTO)

Domaći

BANE BOJANIĆ IMAO OPERACIJU OKA! Pojavio se na rođendanu ćerke Saše Matića nakon zahvata, pogledajte kako izgleda (FOTO+VIDEO)

Domaći

Sve oči uprte u nju: Bivša verenica Darka Lazića mami uzdahe u luksuznom letovalištu (FOTO)