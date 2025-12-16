Emina Jahović nije pozvana! Saša Kovačević napet pred večerašnji koncert u Sava Centru: Progovorio o svađi s koleginicom, pomenuo i Nikolinu Pišek (VIDEO)

Regionalna pop zvezda Saša Kovačević večeras će održati prvi od dva koncerta u beogradskom Sava Centru, za koji su karte planule u rekordnom roku.

Uoči izlaska na scenu, Kovačević je porazgovarao sa pripadnicima sedme sile kojima je priznao da je uzbuđen.

- Osećam se malo napeto, moram da priznam. Kasnila je proba, pa su kasnile i određene stvari posle toga, ali sve smo uštimali i sve je spremno - rekao je Saša, koji je poslenji put u Sava Centru nastupio pre više od decenije.

- Promeniće se mnogo stvari. Sazreo sam, 15 godina kasnije... Mnogo više pesama, publike, ja se nadam. Spreman sam za ovaj koncert, nisam ovde bio 15 godina. Radujem se ovom nastupu, nastup ispred beogradske publike uvek donosi malo više odgovornosti nego neki drugi - rekao je on.

Novinari su primetili i srce na njegovoj kravati.

- Kod mene se sve svodi u životu na prelepu energiju. Trudim se da u životu svi oko mene pozitivno zrače, a svi koji pozitivno zrače moraju da šire ljubav - objasnio je on.

Na pitanje koliko je danas teško rasprodati Sava Centar, rekao je:

- Vidim da se beogradska publika zaželela Sava Centra, ljudi vole da dolaze ovde. Kada u mesec dana spakuješ 30 koncerata, ne znam koliko to ljdui mogu da isprate, ali i danas i sutra smo puni, mislim da smo našu misiju ispunili.

Eminu Jahović nisam zvao

Odnos Saše Kovačevića i Emine Jahović, koji imaju duetsku pesmu "Još ti se nadam", u žiži je interesovanja medija otkako se on nije pojavio na njenom solističkom koncertu, koji je nedavno održala na istom mestu. Emina je rekla da Sašu nije zvala, dok je Kovačević istakao da Emina govori neistine - priznao je da je bio pozvan, ali da je odlučio da te večeri gostuje kod kume Ivane Selakov, koja je nastupala u MTS dvorani iste večeri.

Od tog trenutka krenulo je da se odmotava klupko o odnosu Saše i Emine, a na pitanje da li će večeras izvesti njihovu duetsku pesmu, rekao je:

- Tu pesmu, u suštini, već godinama izvodim u malo drugačijem aranžmanu, prilagođenu mom tonalitetu. Nemamo tih modulacija... Mislim da će vam se i ova verzija dopasti - rekao je Kovačević, a na pitanje da li je pozvao Eminu, rekao je:

- Nije pozvana. Ne bih nešto o tome, niti širio temu. Nije mi se javila.

Zahvalan sam Bogu

Ponosan je na svoju karijeru.

- Zahvalan sam Bogu svaki dan za sve što imam, pa i ako taj neki dan nije baš kako sam ja zamislio. Siguran sam da je za taj dan bio to pravi put, Bogu sam zahvalan na svakom trenutku i za moju karijeru. Ostvarujem svoje snove, kad napravim retrospektivu svog života znam da sam sa 17-18 godina maštao da imam ovako nešto, karijeru kakvu imam iza sebe. Ako može više, ja se uvek trudim - rekao je on, te priznao da je u kontaktu i sa Nikolinom Pišek, koja mu je pre mnogo godina gostovala u pesmi "Idemo do mene".

- Nikolina je u Londonu, čuli smo se. Žao mi je što večeras neće moći biti tu, ali voleo bih da jeste - rekao je Saša.

Autor: A. N./D. T.