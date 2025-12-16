AKTUELNO

Čuva je i hrani je, mnogo je dobar: Prija bi volela da zapeva u Sava Centru Eminin duet sa Saletom, progovorila o ćerkici i sinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, pink.rs ||

Aleksandra Prijović, naša muzička zvezda, pojavila se večeras na koncertu Saše Kovačevića u Sava Centru, te je tom prilikom progovorila o svom kolegi, ali i o ćerki i sinu.

Kako je Aleksandra istakla, ona je veoma srećna što ima priliku da podrži Sašu večeras.

- Srećna sam što imam priliku da prisustvujem Saletovom koncertu, Saleta slušam mnogo drugo - rekla je Aleksandra, te je tako otkrila koja joj je njegova omiljena pesma:

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Mogu da nabrajam baš dosta...Pevala sam Saletove pesme kada je bilo, ne mogu da se setim kako se zove pesma.

S obzirom na to da Emina Jahović neće biti na koncertu kako bi otpevala njihovu duetsku pesmu, Aleksandra je otkrila da li bi sa njim otpevala to večeras.

- Što da ne?! - rekla je Prija s osmehom na licu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Kada je reč o tome da se nakon porođaja vraća muzičkoj sceni i nastupima, s obzirom da joj je prvi u novogodišnjoj noći, kada će imati dva nastupa, ona je otkrila da se neće dugo odvajati od ćerkice, već će se odmah vratiti kući.

- Da. Kako misliš na duže?! Ne, ja se odmah vraćam, takva sam i kada se sin rodio. Nikakvo ostajanje, ja to ne mogu! Jeste, moram da kažem da je sin mnogo dobar i baš brine o njoj, čuva je i hrani je, ma sve - rekla je pevačica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić, Nikola Žugić

#Aleksandra Prijović

#Sava Centar

#Saša Kovačević

#koncert

#pevač

