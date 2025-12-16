Imam ogromnu tremu! Verenica Saše Kovačevića treperi pred njegov koncert, progovorila i o veridbi: Poručila sam mu da... (VIDEO)

Saša Kovačević, regionalna muzička zvezda, večeras će u prepunom Sava Centru održati prvi od dva koncerta, a podršku mu iz prvog reda pruža dugogodišnja emotivna partnerka Zorana Tasovac, koju je letos verio u Grčkoj.
Zorana je svojom lepotom očarala sve prisutne, a osmeh zbog uspeha svog dragog nije skidala s lica.
- Vrlo sam uzbuđena - rekla je Zorana okupljenim novinarima, te priznala šta je Sašu posavetovala uoči njegovog izlaska na scenu.
- Poručila sam mu da bude nasmejan, raspoložen. Najbitnije je da uživa u ovome, a on svakako uživa.
Na pitanje ima li tremu, bila je iskrena:
- Imam tremu, kad se skupite ovako, imam ogromnu tremu - kroz osmeh je poručila Zorana, a na pitanje kako je prošla veridba kratko je odgovorila:"Sjajno!".
Autor: D. T.