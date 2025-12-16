Poznati bračni par ne krije sreću! Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić s nestrpljenjem iščekuju Kovačevića, ona priznala: Volim pesmu... (VIDEO)

Na večerašnjem koncertu Saše Kovačevića se pored brojnih kolega, pojavio i bračni par, pevačica Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, koji su se našli u prvom redu.

Kako je istakla Jelena, veoma se raduju koncertu Saše Kovačevića, s obzirom na to da su ga dugo čekali.

- Radujemo se zbog Saleta i radujemo se zbog njegovog koncerta koji smo dugo čekali. Ja volim "Živim da te volim" - rekla je Jelena i počela je da se smeje, te je dodala:

- I "Ruka za spas" - dodala je.

Kako se okupilo mnogo Sašinih kolega, Jelena ne krije radost zbog toga, te ističe da uvek kada se sretnu na koncertima, da je to idealna prilika za druženje.

- Uvek kada se sretnemo na koncertima, to je prilika za druženje i da se svi vidimo - rekla je pevačica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić