Poznati bračni par ne krije sreću! Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić s nestrpljenjem iščekuju Kovačevića, ona priznala: Volim pesmu... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Na večerašnjem koncertu Saše Kovačevića se pored brojnih kolega, pojavio i bračni par, pevačica Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić, koji su se našli u prvom redu.

Kako je istakla Jelena, veoma se raduju koncertu Saše Kovačevića, s obzirom na to da su ga dugo čekali.

- Radujemo se zbog Saleta i radujemo se zbog njegovog koncerta koji smo dugo čekali. Ja volim "Živim da te volim" - rekla je Jelena i počela je da se smeje, te je dodala:

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- I "Ruka za spas" - dodala je.

Kako se okupilo mnogo Sašinih kolega, Jelena ne krije radost zbog toga, te ističe da uvek kada se sretnu na koncertima, da je to idealna prilika za druženje.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Uvek kada se sretnemo na koncertima, to je prilika za druženje i da se svi vidimo - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

