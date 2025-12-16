Dunja Jovanić bila zaljubljena u Sašu Kovačevića: Stajala sam i gledala ga kao da mi je poslednje u životu! (VIDEO)

Dunja Jovanić, jedna od naših najuspešnijih influenserki, večeras uživa na koncertu regionalne muzičke zvezde Saše Kovačevića u beogradskom Sava Centru.

Njih dvoje su, inače, prijatelji i komšije, a Dunja je uoči koncerta priznala koje je pesme pevušila.

- Sad dok sam se spremala pevala sam "Temperatura", ali najluđa sam uz one njegove najstarije pesme kada sam, kao da je juče bilo, stajala u jednoj diskoteci i bukvalno gledala u njega kao da mi je poslednje veče u životu - prisetila se ona, te priznala da je upravo Kovačević bio poznati muškarac za kojim je ona uzdisala kao tinejdžerka.

- Prvi crush (simpatija) sa 16 godina - dodala je uz osmeh.

Osvrnula se i na promotivni video koji je, za potrebe Sašinog koncerta, snimila sa njim.

- Sale i ja smo komšije, upoznali smo se pre tri, četiri godine. Stalno se srećemo kod njega u restoranu, gde mi on preporučuje šta da jedem, da budem fit, ja tu i tamo poslušam. Pričali smo o tome da će on imati koncert, dala sam mu predloge šta generalno da uradi, ne ja i on. Ispalo je da je jedna od ideja bila savršena da je uradimo on i ja. Nismo očekivali da će biti tako, toliko nam je bilo zanimljivo, minimum 200 puta sam gledala taj video. Uživali smo, za sat vremena smo sve snimili - prisetila se ona.

