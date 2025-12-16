Večeras ćemo da opravdamo to što nas nije bilo 14 godina: Saša Kovačević se emotivnim rečima obratio publici u Sava Centru, a evo kojom numerom je otpočeo koncert (FOTO+VIDEO)

Nakon nešto više od 14 godina, naš pevač Saša Kovačević, večeras je održao prvi, od dva, koncerta u Sava Centru, ali se i ovom prilikom emotivnim rečima obratio publici!

Saša Kovačević je, naime, odlučio da koncert otpočne svojim velikim hitom, baladom koja ima jaku poruku, a koja nosi naziv "Prevarena", a publika u plavoj dvorani pevala je uglas sa njim.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku ovog teksta:

Nakon što je otvorio koncert ovom numerom, Saša se obratio publici u Sava Centru, emotivnim rečima.

- Dobro veče moj Beograde! Razmišljao sam kako da krenem, nisam neki govornik moram priznati, ali svakako sam najsrećniji čovek što vas vidim u tolikom broju i što vidim, pre svega, moju familiju, moje drage kolege i prijatelje i sve vas naravno koje možda lično ne poznajem, ali ste mi u srcu i pratite me čitavi niz godina, hvala vam veliko na tome. Ja verujem da ćemo mi sada, večeras, nakon 14 godina, pokušati da opravdamo zbog čega nas nije bilo te silne godine u ovoj prelepoj dvorani - rekao je Saša, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić