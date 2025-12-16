Krem de la krem estrade u Sava Centru! Poznati se sjatili na koncert Saše Kovačevića: Prija pokazala vitku liniju posle porođaja, njegova verenica blista, pogledajte ko je sve došao (FOTO+VIDEO)

7. maja 2011. godine, naš pevač Saša Kovačević izašao je pred beogradsku publiku u plavoj dvorani, a večeras je, nakon nešto više od 14 godina, ponovo zapevao pred punim Sava Centrom, a evo ko se sve pojavio od njegovih kolega i javnih ličnosti!

Na samom početku, mnoge je oduševio stajling Saše Kovačevića za večerašnji koncert, s obzirom na to da je veoma nasmejan izašao pred sedmu silu. Naime, on je za večeras odabrao crni smoking koji je istakao njegovo zgodno i izvajano telo.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

Saša je, podsetimo, rasprodao sve karte za večerašnji koncert, te je tako plava dvorana i ovog puta, kao i pre 14 godina bila krcata, a među publikom, pojavile su se i brojne Sašine kolege. Aleksandra Prijović je, naime, izazvala ogromnu pažnju javnosti, pojavivši se u potpuno opuštenom izdanju, u kom je istakla kako izgleda nakon porođaja.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

Takođe, pojavila se i pevačica Jelena Tomašević, koja je došla u pratnji svog supruga Ivana Bosiljčića, poznatog glumca, te nisu krili radost i sreću zbog Sašinog koncerta.

Ona koja je oduševila mnoge, što svojim izgledom i osmehom, a što i svojom harizmom, bila je verenica Saše Kovačevića, Zorana Tasovac. Ona je odabrala elegantnu šljokičavu haljinu, a imala je i kratku frizuru, te nije skidala osmeh sa lica u prvim redovima.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

Takođe, kako je Saša bio gost na njenom koncertu nedavno, sada se pojavila pevačica Ivana Selakov na njegovom spektaklu u Sava Centru, a takođe, pojavila se i pevačica Tijana Bogićević.

Dunja Jovanić, jedna od naših najuspešnijih influenserki, bila je jedna od onih koji su se pojavili na ovom spektakularnom koncertu, a koja je i snimala reklamne spotove i videe za večerašnji koncert zajedno sa Sašom.

Jedan od naših najpopularnijih repera, Cvija, takođe je zauzeo svoje mesto u prvim redovima, a on je došao u društvu Dunje i Anastasije Grujić.

Među zvanicama su bili i Dado Polumenta sa trudnom suprugom Ivonom, kao i Milica Jokić, pevač Sergej Ćetković sa suprugom, a koncert uveličale i brojne druge poznate ličnosti.

Autor: Nikola Žugić