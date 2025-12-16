Možda ste maloumni: Biković oštrom porukom uzburkao društvene mreže

Glumac Miloš Biković (37) neretko se oglašava na društvenim mrežama, pretežno na Instagramu, a sada je privukao veliku pažnju svojih pratioca jednim statusom.

Naime, Miloš je nasmejao sve kada je objavio status:

- Pazite šta želite, možda ste maloumni - poručio je on na storiju, a mnogi su ovu njegovu poruku protumačili na različite načine.

Inače, Miloš neretko iznosi svoje stavove o ljudima i životu, te je jednom prilikom prokomentarisao one koji zadiru u tuđe živote.

- Čovek kada se bavi tuđim životom, ne mora da se bavi svojim. I onda kada posmatra nekoga kome nešto loše ide, on se oseća mirnije, jer ima tu potrebu da se poredi i onda nekako se oseća kao dobro – okej, ne moram ja da radim na sebi. To je, ja mislim, jedna vrsta psihološkog drogiranja i umrtljavanja, da čovek ne bi morao da se bavi sobom, jer je to teže. Uvek je teže raditi ono što je zdravo - rekao je on na TV UNA.

Glumac već dugo živi na relaciji Beograd-Rusija, pa je govorio o tome.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo – vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu - poručio je.

Autor: D. T.