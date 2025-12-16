AKTUELNO

Hit scena u Sava Centru! Boki Leksington se sakrio i uplašio Sašu Kovačevića, publika u svemu učestvovala (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kao prvi gost na večerašnjem koncertu pevača Saše Kovačevića, pojavio se Bojan Vasković, frontmen Leksington benda, ali pre nego što je počeo da peva, izazvao je haos u Sava Centru!

7. maja 2011. godine, naš pevač Saša Kovačević izašao je pred beogradsku publiku u plavoj dvorani, a večeras je, nakon nešto više od 14 godina, ponovo zapevao pred punim Sava Centrom, a kao prvi gost na njegovom koncertu, bio je Bojan Vasković, frontmen Leksington benda.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Naime, Saša je prekinuo koncert kako bi najavio Bojana kao svog prvog gosta, no, međutim, nije video da je Bojan već izašao na binu. Naime, Bojan je imao ideju da uplaši Sašu pred punim Sava Centrom, te je tako sve vreme pokazivao publici da ne reaguju dok mu se polako približavao.

Kada je skroz prišao, Bojan je čučnuo iza Saše, te je i tada sve vreme pokazivao publici da ne reaguju i ništa ne govore, ali ga je Saša provalio, te su obojica počeli da se smeju, nakon čega su se zajedno obratili publici i nastavili koncert.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

#Sava Centar

#Saša Kovačević

#koncert

#pevač

