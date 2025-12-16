Ekskluzivno na Pinku! Karleuša prvi put sa ćerkama Atinom i Nikom uživo kod Amidžića: Nervozne su i uzbuđene!

Pop zvezda Jelena Karleuša gostuje večeras na Pinku u emisiji Ognjena Amidžića prvi put sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić.

Jelena nije krila uzbuđenje zbog toga što je posle mnogo vremena ponovo gošća u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

- Znaju Atina i Nika, jako sam uzbuđena. Ovo je prvi put posle 16 i 17 godina, otkako sam ih rodila, da smo zajedno u emisiji - rekla je Jelena na samom početku, a potom se obratila Ognjenu.

- Mnogo te volim, mnogo si mi drag, super sarađujemo u "Pinkovim zvezdama" i hvala ti što postojiš - rekla je Jelena.

Priznala je da nije želela da odloži gostovanje, iako se ne oseća dobro.

- Imam sigurno preko 39 stepeni temperaturu, jako mi je loše. Želim da se zahvalim svim ljudima sa Pinka, dali su mi lekove. Tresem se od temperature, gorim - rekla je Jelena, a potom su progovorile Atina i Nika:

- Ovo nam je prva emisija, malo smo nervozne i uzbuđene - rekle su Jelenine ćerke.

- Spremale su se, toliko su uzbuđene, nadam se da nemaju tremu - priznala je Jelena.

Autor: D. T.