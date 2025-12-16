Volela bih da je svi gledaju kao nas dve, ona je dobar čovek! Karleušine ćerke otkrile kakva je ona mama, Atina priznala: Bavila sam se mrežama, ali sam prestala!

Ćerke Jelene Karleuše, naše pop pevačice, Atina i Nika Tošić, večeras po prvi put gostuju u emisiji, u Amidžiju, a sada su progovorile o tome kakva je Jelena majka!

Kako je otkrila Nika Tošić, njoj je Karleuša najbolja mama na svetu i ističe da ne zaslužuje hejt komentare koje svakodnevno dobija.

- Kakva je Jelena kao mama - pitao je Ognjen.

- Mama je najbolja mama na svetu, ona je najveći borac, ja se ugledam na nju - rekla je Nika.

- Ja sam za početak, Atini i Niki, mama i ono što jednim tinejdžerkama treba jeste podrška i oslonac i neko ko će im pomoći da nađu prvi put - rekla je Karleuša.

- Ona nas uvek pušta da radimo šta hoćemo, podržava nas, ali je uvek pitamo za mišljenje. Ja ću sigurno da se bavim nekom vrstom umetnosti, najverovatnije modom, zato što sam odrasla gledajući mamine stajlinge - rekla je Atina.

- Inače, Atina je slika i prilika moja, građa i likom podseća na mene, a Nikica je više na Duškovu stranu, ali ima moj karakter - rekla je Karleuša.

- Ja sam se premestila da igram odbojku, bavim se time, to mi je hobi. Ne verujem da ću se baviti time u budućnosti, ali da imam čime da se bavim posle škole... - rekla je Nika.

- Tvoji komentari na tiktoku, branila si mamu - rekao je voditelj.

- Naravno, uvek ću braniti svoju mamu, volim je najviše na svetu i ona ne zaslužuje to - rekla je Nika.

- One su isti dan rođene, godinu dana razlike - rekla je Karleuša.

- Je l' ste osećale pritiske i kada je pozitivno i kada je negativno

- Ona je obična majka nama, kao i svaka druga majka - rekla je Atina.

- Ona je dobra osoba i ne zaslužuje da dobija ono što dobija, volela bih da je svi gledaju kako ih mi gledamo. Ona je dobar čovek... Ja idem u srpsku školu, ona ide u englesku, ali ja sam se navikla, nije ništa strašno, imam svoje drugarice - rekla je Nika.

- Je l' bio neki najteži period - pitao je Ognjen.

- Ja sam se pre bavila društvenim mrežama i tada sam dobijala puno komentara - rekla je Atina.

Autor: Nikola Žugić