KAKVI MOMCI, ONE SU JOŠ BEBE?! Atina i Nika progovorile o ljubavnom životu, JK se preznojila: Premlade su!

Pop zvezda Jelena Karleuša gostuje večeras u emisiji "Amidži šou" na Pinku zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić, kojima je ovo prvo televizijsko gostovanje.

Karleušine ćerke pričale su o tome kakva je ona kao majka, a potom su progovorile i o njihovom ljubavnom životu.

Naime, Ognjena Amidžića zanimalo je da li imaju dečka.

- Ne još - rekla je Atina, dok je Karleuša "skočila":

- Dečka? One su premlade za dečka! Kako sa 15 i 16 godina? Ja sam sa 16 već snimila album, to je bilo neko drugo vreme, one su još bebe - rekla je Jelena.

Ognjen ih je pitao da li bar imaju simpatiju.

- Ne planiram - rekla je Atina, a nadovezala se i Nika:

- Za sada ne!

- Nikad mi nisu pomenule nikakvog dečka - konstatovala je Jelena.

- Imala sam simpatiju, ali bilo pa prošlo. Van škole sam imala, u školi nikad ne bih - dodala je Karleušina mlađa ćerka, a Anita je dodala:

- Nikad nismo ni pričale sa mamom o tome, ustvari. Nisam joj nikad spomenula nekog dečka. Imala sam simpatiju, ali ništa ozbiljno - priznala je Anita.

