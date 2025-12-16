Ekskluzivno! Karleušine ćerke postale preduzetnice, zajedno sa mamom pokrenule ovaj biznis (FOTO)

Naša pop pevačica Jelena Karleuša nedavno je izbacila svoj parfem koji nosi naziv "JA", a sada je obradovala sve svoje obožavaoce, otkrivši da izbacuje novu kolekciju pod nazivom "Sunce".

Kako je otkrila Jelena Karleuša, reč je o parfemu i bodi mistu "Sunce", a takođe, Nika i Atina Tošić stvorile su svoj, prvi bodi mist koji nosi njihova imena.

- Imamo iznenađenje za čitav svet i planetu, nalazi se iza ovog jastuka. To su najdivniji i najnoviji proizvodi, izdajemo tri nova bodi mista i novi parfem Jelena Karleuša, a bodi mist: "Atina" i "Nika" i "Jelena Karleuša". Moj miriše na sunce, na sve ono što nam sunce daje - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić