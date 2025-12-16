AKTUELNO

Ovo je potpuna šizofrenija! Karleuša brutalno iskreno o Jakovu Jozinoviću: Nadam se da ovo neće trajati dugo

Mladi pevač Jakov Jozinović iz Vinkovaca poslednjih meseci regionalna je atrakcija - proslavio se na društvenim mrežama zahvaljujući obradama pop hitova regionalnih pevača, a onda je počeo da puni najveće dvorane i arene na prostorima bivše Jugoslavije.

Jakov je rasprodao nekoliko koncerata u beogradskom Sava Centru, a potom je zakazao i Arenu Zagreb. Tek nakon rasprodatih nekoliko koncerata objavio je zvanično svoju prvu pesmu, a sada je svoj sud o njemu dala Jelena Karleuša.

Ona je gostujući u emisiji "Amidži šou" ispričala šta u ovom slučaju ne podržava.

- Znam da je Jakov trenutno u žiži, da lepo peva, ali ne podržavam pevače koji prave koncerte kao kaver pevači, to je šizofrenija koja se dešava na našim prostorima, da pevači drže koncerte sa tuđim pesmama. Želim Jakovu da snimi svoje pesme i drži koncerte. Ovo je potpuna šizofrenija, nadam se da to neće trajati još dugo

