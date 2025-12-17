Odsekli smo joj glavu i skuvali je: Karleuša je posle ovog događaja zauvek prestala da jede meso

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs

Kako je poznato, pop pevačica Jelena Karleuša već nekoliko decenija je veganka, tačnije, ne konzumira i ne koristi nijedan preparat koji je životinjskog porekla ili nešto zbog čega je, kako je i sama pričala, životinja patila, a sada je u emisiji "Amidži šou" malo detaljnije govorila o tome.

Kako je tokom igrice "Da ili ne", jedno od pitanja za njene ćerke, Atinu i Niku Tošić, bilo i:"Da li ste ikada uhvatile mamu da krišom jede meso?", na šta su one odgovorile odrično, Jelena je ovom prilikom otkrila momenat koji je bio presudan da prestane da jede meso.

- Bila sam u njihovim godinama kada sam ušla iz škole u stan, prvo, da se razumemo, iz milosti prema životinjama. Imala sam nagon za povraćanjem od tog mirisa, nešto se kuvalo u velikoj šerpi i otvorila sam poklopac, moja majka je kuvala svinjsku glavu. Bila je mlada životinja, otvorenih plavih očiju i od tog momenta sam shvatila da smo mi monstrumi koji smo ubili jedno mlado biće, odsekli mu glavu i kuvamo. Ja sam posvetila život borbi za zaštitu životinja. Mi smo kancer ove planete koji ubija milijarde životinja svaki Božiji dan - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić

